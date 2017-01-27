В Ростове прекращена работа двух незаконных автостоянок

По результатам проверки было установлено, что право использовать земельные участки для организации работы автостоянок в законом порядке никому не предоставлялось. Выявленные нарушения устранены, объекты демонтированы.

«Ранее на основании судебных решений уже производился их демонтаж. Несмотря на принятые меры ограждения и помещения для охраны были восстановлены, автостоянки продолжили работать», — говорится в сообщении пресс-службы.