Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове прекращена работа двух незаконных автостоянок

В Ростове прокуратурой была проведена проверка законности работы платных автомобильных стоянок вблизи жилых домов на ул. Думенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки было установлено, что право использовать земельные участки для организации работы автостоянок в законом порядке никому не предоставлялось. Выявленные нарушения устранены, объекты демонтированы.

«Ранее на основании судебных решений уже производился их демонтаж. Несмотря на принятые меры ограждения и помещения для охраны были восстановлены, автостоянки продолжили работать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исламисты зарубили российский проект конституции Сирии
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь