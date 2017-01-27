В Ростове прекращена работа двух незаконных автостоянок
В Ростове прокуратурой была проведена проверка законности работы платных автомобильных стоянок вблизи жилых домов на ул. Думенко. Об этом сообщает
В Ростове прокуратурой была проведена проверка законности работы платных автомобильных стоянок вблизи жилых домов на ул. Думенко. Об этом сообщает
По результатам проверки было установлено, что право использовать земельные участки для организации работы автостоянок в законом порядке никому не предоставлялось. Выявленные нарушения устранены, объекты демонтированы.
«Ранее на основании судебных решений уже производился их демонтаж. Несмотря на принятые меры ограждения и помещения для охраны были восстановлены, автостоянки продолжили работать», — говорится в сообщении