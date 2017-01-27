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19:23 (мск), источник: РИА Новости

В Третьяковке бесплатно покажут фильмы Пазолини и Росселини

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Фильмы Пьера Паоло Пазолини, Роберто Росселлини и других итальянских режиссеров покажут в рамках ретроспективной программы к выставке «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», первый показ состоится 3 февраля, сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

Источник: РИА Новости

«В программе два ретроспективных цикла — “Imago Dei: евангельская иконография в итальянском кино” и “Cinematographia Franciscana”. Кинопрограмма к выставке дает возможность заинтересованному зрителю проследить на киноэкране эволюцию образов, сложившихся в художественной традиции итальянского изобразительного искусства», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В рамках программы будут показаны как известные, так и малознакомые российскому зрителю шедевры итальянского кино из собрания Национальной фильмотеки в Риме (Cineteca Nazionale), Фильмотеки Болоньи (Cineteca di Bologna) и Фильмотеки Ватикана (Filmoteca Vaticana).

Фильмы ретроспективы «Imago Dei» расскажут о влиянии итальянской иконографии эпохи Возрождения и барокко на изобразительное решение фильмов на евангельские сюжеты, созданных в Италии в XX веке. В программе показов фильмы «Христос» режиссера Джулио Антоморо, «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини, «Мессия» Роберто Росселлини и другие.

Цикл «Cinematographia Franciscana» позволит зрителям проследить эволюцию сложившегося на протяжении веков образа Святого Франциска в искусстве. Ретроспектива откроется картиной «Св. Франциск — бедняк из Ассизи» Энрико Гуаццони, также посетители увидят такие картины, как «Франциск, менестрель Божий» Роберто Росселлини, «Брат Солнце, сестра Луна» Франко Дзеффирелли.

Бесплатные показы завершатся 28 февраля. Ретроспективы организованы совместно с Итальянским институтом культуры в Москве при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

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