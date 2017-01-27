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17:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Санслужба проверила запыленность вблизи Семилукского огнеупорного завода

Уровень пыли оказался в два раза ниже нормативов.

Для контролем за состоянием окружающей среды компания «Ника-Петротэк» заключила договор на проведение внеплановых исследований состояния воздуха на территории прилегающей к Семилукскому огнеупорному заводу (СОЗ). Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах отобрал пробы воздуха на наличие пыли в двух точках контроля на улице Карла Маркса — у домов № 3 и № 23. Уровень запыленности оказался вдвое ниже установленных нормативов, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-служба компании «Ника-Петротэк» в пятницу, 27 января.

По результатам исследования уровень пыли оказался более чем в два раза ниже установленных нормативов. При этом на момент проведения измерений работа технологического оборудования ООО «Ника-Петротэк» составила 100%.

Руководством предприятия также утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой фильтрующих установок, предусматривающий установку звуковой сигнализации на случай сбоев. Также фильтрующие установки цеха № 2 и цеха № 4 оборудуют камерами видеонаблюдения с выводом изображения на пульт оператора видеонаблюдения.

Контекст

Выброс пыли произошел на огнеупорном заводе в Семилуках в ночь на воскресенье, 15 января. После ЧП снег возле предприятия на улице Карла Маркса стал бурым. Руководство предприятия временно остановило оборудование цеха № 2, объяснив произошедшее выходом из строя фильтрующего оборудования из-за скачка напряжения.

«Ника-Петротэк» работает на мощностях огнеупорного завода в Семилуках с октября 2015 года. Компания выступила инвестором проекта, выкупив у областных властей пакет акций предприятия (ОАО «Семилукский огнеупорный завод» признали банкротом). Общий объем инвестиций в реанимацию семилукской площадки и новое производство оценивается в 6,5 млрд рублей. Компания планирует выйти на объем производства порядка 7 млрд рублей в денежном выражении.

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