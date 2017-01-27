Полицейские обзванивают обратившихся по телефону «102» астанчан

В Департаменте внутренних дел Астаны состоялось оперативное совещание с участием министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Калмуханбета Касымова, акима Астаны Асета Исекешева, в ходе которого были обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год и приоритетных задачах.

Как стало известно в ходе заседания, в практику введен ежедневный обзвон абонентов, обратившихся на пульт «102» Центра оперативного управления, что позволяет выявлять недостатки и оценивать работу служб, по которым принимаются меры. Начатая в 2016 году практика дала положительные результаты, которая продолжится и дальше, заявили в департаменте. Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов отметил, что на столичную полицию возлагается большая ответственность по обеспечению стабильной криминогенной ситуации в главном городе страны, также указал на необходимость улучшения оперативно-служебной деятельности, в части недопущения и раскрытия краж чужого имущества, оперативного реагирования на все заявления и сообщения о преступлениях, оперативного взаимодействия местной полицейской службы и оперативных подразделений.

В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев отметил, что особая значимость заседания связана с периодом подготовки и проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» и налагает на личный состав столичной полиции огромную ответственность за эффективность выполнения поставленных задач, особенно в сфере осуществления миграционного контроля, обеспечения безопасности гостей и охраны объектов, профилактики преступлений и правонарушений.

В завершении глава МВД поставил перед столичными полицейскими конкретные задачи, направленные на обеспечение безопасности граждан и общественной безопасности, а также укреплению дисциплины и законности среди личного состава.