Полицейские обзванивают обратившихся по телефону «102» астанчан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Для оценки качества своей работы столичные полицейские проводят ежедневный обзвон абонентов, ранее обратившихся в полицию. Об этом сообщили в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Для оценки качества своей работы столичные полицейские проводят ежедневный обзвон абонентов, ранее обратившихся в полицию. Об этом сообщили в
В Департаменте внутренних дел Астаны состоялось оперативное совещание с участием министра внутренних дел
«В целом оперативная обстановка в столице стабильная. Принятыми мерами удалось добиться снижения общего количества преступлений. Улучшена раскрываемость всех категорий преступлений. Раскрыты все резонансные преступления прошлого года», — отметил глава ДВД Астаны
Как стало известно в ходе заседания, в практику введен ежедневный обзвон абонентов, обратившихся на пульт «102» Центра оперативного управления, что позволяет выявлять недостатки и оценивать работу служб, по которым принимаются меры. Начатая в 2016 году практика дала положительные результаты, которая продолжится и дальше, заявили в департаменте. Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов отметил, что на столичную полицию возлагается большая ответственность по обеспечению стабильной криминогенной ситуации в главном городе страны, также указал на необходимость улучшения
В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев отметил, что особая значимость заседания связана с периодом подготовки и проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» и налагает на личный состав столичной полиции огромную ответственность за эффективность выполнения поставленных задач, особенно в сфере осуществления миграционного контроля, обеспечения безопасности гостей и охраны объектов, профилактики преступлений и правонарушений.
В завершении глава МВД поставил перед столичными полицейскими конкретные задачи, направленные на обеспечение безопасности граждан и общественной безопасности, а также укреплению дисциплины и законности среди личного состава.