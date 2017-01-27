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18:22 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани площадь Лебяжьих озер увеличится с 4 до 36 га

Научно-технический совет Минэкологии Татарстана одобрил проект экореабилитации системы озер Лебяжье.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что комплексный проект по реабилитации водных объектов разработало ОАО ТК «Татмелиорация».

 — Проект предполагает углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5−0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды, — сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Реализация проекта позволит увеличить площадь водной глади озер с 4,2 до 36 га и улучшить общую экологическую ситуацию на территории Большой Казани. Инвестором экореабилитации озер выступило ОАО «ТАИФ».

Отмечается, что сейчас этот уникальный для региона природный объект утрачен более чем на 70%. Усыхание озер началось еще в 60-х годах прошлого века в связи с тем, что в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер оказался нарушенным. За последние сорок с лишним лет озера постоянно усыхали, несмотря на ряд попыток спасти их путем подкачки воды.

Кстати

Озеро Лебяжье — система озёр, расположенная в лесопарковой зоне западной части города Казани. Разделяется на четыре самостоятельных водоёма — Большое, Малое и Светлое, Сухое Лебяжье, соединяющихся между собой узкими протоками. Озера мелководные, средняя глубина — 1,1 м, максимальная — 3,9 м. Уникальная особенность озера заключается в том, что расположено выше уровня подземных вод и не имеет подпитки от них. После возникновения озера в Юдинском Карьере, а также реконструкции Горьковского шоссе, при которой был перекрыт сток в озеро с большей части его бассейна в начале 2000-х, система озер стала пересыхать, дно озера Сухое Лебяжье стало зарастать лесом. В сентябре 2008 года была запущена насосная станция, наполняющая озеро Малое Лебяжье водой из артезианской скважины. При этом сток Малого Лебяжьего в сток Большого Лебяжьего был перекрыт плотиной. После этого пересыхание Малого Лебяжьего, являющегося основной рекреационной зоной лесопарка, прекратилось, а остальных озёр системы — продолжилось.

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