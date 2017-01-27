Авиакомпания Finnair приостанавливает рейсы в Самару

Рейсы Хельсинки — Самара будут доступны для бронирования с 26 марта.

Напомним, ранее авиакомпания уже временно отменяла рейсы из Самары. Тогда, по словам представителя Finnair, отмена была связана с нехваткой летных экипажей у партнера авиакомпании — авиаперевозчика Norra, а также с некоторыми другими временными факторами.