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17:52 (мск), источник: Volga News

Авиакомпания Finnair приостанавливает рейсы в Самару

Авиакомпания Finnair приостанавливает рейсы в Самару с 18 января по 26 марта.

Рейсы Хельсинки — Самара будут доступны для бронирования с 26 марта.

Напомним, ранее авиакомпания уже временно отменяла рейсы из Самары. Тогда, по словам представителя Finnair, отмена была связана с нехваткой летных экипажей у партнера авиакомпании — авиаперевозчика Norra, а также с некоторыми другими временными факторами.

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