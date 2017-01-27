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18:33 (мск), источник: Интерфакс

Суд отклонил иск родителей изъятых детей по поводу расторжения договоров опеки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Зеленоградский суд Москвы не стал рассматривать иск многодетных супругов Дель, обжаловавших расторжение с ними договоров опеки на восемь из десяти изъятых ранее детей. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Наталья Большакова.

«Суд отказал в принятии иска к рассмотрению, поскольку заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», — сказала Большакова в пятницу.

Как сообщалось, Светлана и Михаил Дель обратились в суд с административным иском о признании незаконными распоряжений департамента социальной защиты Москвы о расторжении договоров опеки.

Ранее руководитель департамента ведомства Владимир Петросян сообщил о расторжении договоров опеки над восьмерыми из десяти изъятых детей.

«Чиновники органов опеки, кроме допущенных при изъятии детей нарушений, проявили в этом деле удивительное рвение и обещают чуть ли не завтра найти им новых приемных родителей», — заявил ранее адвокат семьи, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

В России18 января 2017По жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное делоЧитать подробнее.

Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград», еще двоих передали бабушке — матери Светланы Дель — под временную опеку.

Исковые требования.

Зеленоградский суд Москвы 1 февраля проведет подготовку по иску Дель к отделу опеки управления соцзащиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отделу МВД России по районам Силино и Старое Крюково. В своем иске женщина просит признать незаконными действия соцработников и полицейских, изъявших у нее детей. Также были поданы заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них женщина требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей.

Ранее стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции приняли решение временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены следы побоев, был доставлен в медицинское учреждение, где факты подтвердились.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении приемного отца по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Всего в семье Дель проживали 13 детей — восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

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