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18:35 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре будет временно ограничено движение по автомобильной дороге на кладбище «Лесное»

Автомобилистам необходимо учитывать временное ограничение и заранее планировать маршрут следования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением открытого Самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы», 28 января 2017 года с 7:00 до 16:30 в Самаре будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» на участке от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость учитывать временное ограничение и заранее планировать маршрут следования, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

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В Самаре будет временно ограничено движение по автомобильной дороге на кладбище «Лесное»
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