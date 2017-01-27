В Самаре будет временно ограничено движение по автомобильной дороге на кладбище «Лесное»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением открытого Самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы», 28 января 2017 года с 7:00 до 16:30 в Самаре будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» на участке от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость учитывать временное ограничение и заранее планировать маршрут следования, сообщает пресс-служба мэрии Самары.