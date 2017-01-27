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18:14 (мск), источник: Интерфакс

В Москве возбудили дело против водителя за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело о даче взятки в отношении мужчины, предлагавшего сотруднику Госавтоинспекции около 100 тысяч рублей на спецтрассе в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дамира Галямдина. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий)», — сказала Иванова.

По ее словам, 21 января 2017 года обвиняемый в служебном автомобиле, припаркованном вблизи жилого дома на Садовой-Спасской улице, передал командиру взвода Госавтоинспекции на спецтрассе столичного главка МВД взятку в размере $1200 и 15 тыс. рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за несоставление протокола о правонарушении по части 1 статьи 12.26 “Кодекса РФ об административных правонарушениях” (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Сотрудник полиции отказался от предложенной ему взятки, взяткодатель задержан», — рассказала Иванова.

Она добавила, что обвиняемый не признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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