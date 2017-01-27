В Севастополе может появиться новый троллейбусный маршрут — № 15
В Севастополе может появиться новый троллейбусный маршрут — № 15 (5-й км. Балаклавского шоссе — бухта Омега). Об этом сообщили в ГУП ГС «Севэлектроавтотранс».
В Севастополе может появиться новый троллейбусный маршрут — № 15 (5-й км. Балаклавского шоссе — бухта Омега). Об этом сообщили в ГУП ГС «Севэлектроавтотранс».
Там уточнили, что, скорее всего, на этом маршруте будет работать машина с билетным автоматом нового типа (валидатором).
В любом случае, окончательное решение мы узнаем 30 января. На предприятии осторожно отметили: «по этому маршруту есть определённые технические проблемы, и пока этот вопрос не решен».