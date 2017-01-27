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18:27 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе может появиться новый троллейбусный маршрут — № 15

В Севастополе может появиться новый троллейбусный маршрут — № 15 (5-й км. Балаклавского шоссе — бухта Омега). Об этом сообщили в ГУП ГС «Севэлектроавтотранс».

Там уточнили, что, скорее всего, на этом маршруте будет работать машина с билетным автоматом нового типа (валидатором).

В любом случае, окончательное решение мы узнаем 30 января. На предприятии осторожно отметили: «по этому маршруту есть определённые технические проблемы, и пока этот вопрос не решен».

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