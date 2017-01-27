В Башкирии предприниматель устроил платный въезд в деревню

Об этом инциденте рассказала местная газета «Дружба».

Свой поступок предприниматель объяснил тем, что самостоятельно чистит сельскую дорогу от снега для того, чтобы вывезти лес для своего предприятия. Его логика такова: раз уж другие ездят по ней после расчистки — пусть платят.

Такса за проезд по свежеочищенной дороге — 150 рублей за въезд в деревню и столько же — за выезд из нее.

Сельчане в недоумении — в любом случае дорога-то не принадлежит бизнесмену, она — государственная. Но по этой дороге удобнее, потому что она ближе. Альтернативные пути следования гораздо дальше и их никто не чистит.

Сам предприниматель Зуфар Латыпов пояснил, что не ставил цель нажиться на сельчанах. «Сначала я думал, что мне помогут чистить снег в районной администрации, ведь по дороге все ездят. Но в районном бюджете средств на это не нашли, — поясняет он. — \работаю я один, и трактор, и дорогу содержу один. Работаю по сути себе в убыток. Но так как я людям пообещал, дорога пока будет».

Как оказалось, на деле имеет место еще и географический казус: данная дорога находится на границе районов Мишкинского и Благовещенского районов, но не отмечена на карте ни у одного из них. По этому выделить средства на расчистку дороги, которой по документам не существует, чиновники не могут.

«Нам надзорный орган скажет: “У вас там дороги нет, а вы там чистили. Почему вы поле чистили?”, — разводит руками Аниф Гиниятов, заместитель главы администрации Благовещенского района по строительству и ЖКХ. — И заведут на нас административное или уголовное дело о хищении бюджетных денег».



Пока проблема с первой платной дорогой Башкирии, которой по документам не существует, зашла в тупик.

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