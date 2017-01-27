В РФ умер первый глава ЛНР Болотов

Александр Бородай сообщил РБК, что узнал о смерти Валерия Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

«Как глава Союза добровольцев Донбасса, выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР», — сказал он.