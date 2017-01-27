В РФ умер первый глава ЛНР Болотов
Первый глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов умер на территории России, причины смерти выясняются. Об этом заявил бывший глава «Донецкой народной республики» Александр Бородай.
Первый глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов умер на территории России, причины смерти выясняются. Об этом заявил бывший глава «Донецкой народной республики» Александр Бородай.
Александр Бородай сообщил РБК, что узнал о смерти Валерия Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.
«Как глава Союза добровольцев Донбасса, выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР», — сказал он.
Бородай добавил, что от имени «Союза добровольцев Донбасса» предложит «властям ЛНР» увековечить память Болотова, поставив памятник.
Валерий Болотов, 1970 года рождения, родился в Таганроге (РФ), рос в Стаханове Луганской области. В апреле 2014 года назначил себя исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Участвовал в вооруженном захвате здания управления СБУ в Луганске, был одним из командиров «армии Юго-Востока».
14 августа 2014 года ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий.