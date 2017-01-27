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19:02 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В РФ умер первый глава ЛНР Болотов

Первый глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов умер на территории России, причины смерти выясняются. Об этом заявил бывший глава «Донецкой народной республики» Александр Бородай.

Источник: Nbnews.com.ua

Александр Бородай сообщил РБК, что узнал о смерти Валерия Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

«Как глава Союза добровольцев Донбасса, выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР», — сказал он.

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Бородай добавил, что от имени «Союза добровольцев Донбасса» предложит «властям ЛНР» увековечить память Болотова, поставив памятник.

Валерий Болотов, 1970 года рождения, родился в Таганроге (РФ), рос в Стаханове Луганской области. В апреле 2014 года назначил себя исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Участвовал в вооруженном захвате здания управления СБУ в Луганске, был одним из командиров «армии Юго-Востока».

14 августа 2014 года ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий.

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