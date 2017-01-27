Для туристического бренда России предложили слоган «здесь есть все»
Ростуризм презентовал на закрытом мероприятии 22 варианта туристического бренда России. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ростуризм презентовал на закрытом мероприятии 22 варианта туристического бренда России. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Бренды представляют собой изображения со слоганами, к примеру, «Россия — здесь есть все», «Россия — здесь целый мир», «Россия — стремись узнать» и так далее.
Из данных 22 работ выберут 10, которые будет оценивать жюри. В его состав войдут
В августе 2016 года стало известно, что в работе над туристическим брендом России примут участие 45 дизайнеров и других специалистов из более чем 30 компаний.
Данный проект был запущен по инициативе Ростуризма в 2015 году. Предполагается, что получившийся бренд будут использовать в наружной рекламе, сувенирной и полиграфической продукции.