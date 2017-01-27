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19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Для туристического бренда России предложили слоган «здесь есть все»

Ростуризм презентовал на закрытом мероприятии 22 варианта туристического бренда России. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"
Бренды представляют собой изображения со слоганами, к примеру, «Россия — здесь есть все», «Россия — здесь целый мир», «Россия — стремись узнать» и так далее.

Из данных 22 работ выберут 10, которые будет оценивать жюри. В его состав войдут пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер Виталий Мутко и другие крупные чиновники. Жюри в марте отберет три варианта бренда, которые будут затем вынесены на интернет-голосование.

В августе 2016 года стало известно, что в работе над туристическим брендом России примут участие 45 дизайнеров и других специалистов из более чем 30 компаний.

Данный проект был запущен по инициативе Ростуризма в 2015 году. Предполагается, что получившийся бренд будут использовать в наружной рекламе, сувенирной и полиграфической продукции.

Комментарии
5
Евгений
О ГУМе тоже говорили- там есть всё . В народе его переименовали в Государственный Универсальный Музей.... Око видит, да зуб неймёт...
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А Б
Каким бы красивым не был бренд, сути он не поменяет. Сообщение напомнило старый антисоветский анекдот о смене имени представителем одной известной национальности. Так, на всякий случай. Ему ответили, что в случае чего, бить будут не по паспорту, а по физиономии. Примерно такая же ситуация и в этом случае.
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Сергей Носович
Как поет Сеня Слепаков - "А в моей стране все есть, а народу нефиг есть"
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