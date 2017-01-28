На Байкале запретили «ледяную карусель»
Инспекторы ГИМС управления МЧС по Иркутской области запретили работу своеобразного аттракциона на Байкале.
Инспекторы ГИМС управления МЧС по Иркутской области запретили работу своеобразного аттракциона на Байкале.
Молодые люди выпилили во льду круг диаметром в несколько метров, прикрепили к нему лодочный мотор и устроили подобие карусели: при работающем моторе льдина вращалась. Молодые люди с удовольствием позировали, съемки выложили в интернет.
Однако спасатели окрестили аттракцион «крышкой гроба». По их опасениям, льдина могла перевернуться, похоронив под собой катающихся.
На Байкале есть такое явление как «зеркала» — переворачивающиеся льдины. Оно считается один из самых опасных — у людей, попавших под метровой толщины глыбу льда, нет шансов на спасение.
Работу самодеятельного аттракциона сотрудники МЧС пресекли, а в отношении турфирмы, проводившей это мероприятие, инициировали проверку.
Такие случаи, по мнению главного государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам Дмитрия Миронова, — пример полнейшей безответственности организаторов, поставивших под угрозу многие жизни. Информация о них будет направлена в следственные органы для принятия решения: за подобные нарушения предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.