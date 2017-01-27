Вячеславу Платону стало плохо во время заседания суда

Врачи поднялись на шестой этаж здания и оказывают Платону помощь, пишет Realitatea.md. Как сообщает источник, по словам адвоката, бизнесмену стало плохо на заседании из-за того, что у него поднялась температура.

Напомним, Вячеслава Платона обвиняют в том, что он был бенефициаром 800 миллионов леев, украденных из ВЕМ посредством различных офшорных компаний. Бизнесмен обвинения в свой адрес категорически отрицает.