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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Внук Трампа поползал в Белом доме

Внук президента США Дональда Трампа впервые оказался в Белом доме, где мальчику удалось поползать по ковру в одном из залов.

Видеозапись с 11-месячным Теодором опубликовали на странице матери мальчика Иванки Трамп в Instagram 26 января. За сутки ролик просмотрели более 1,2 миллиона раз.

Ранее в январе сообщалось, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер гостили в официальной резиденции президента.в минувшие выходные.

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