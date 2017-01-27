Внук Трампа поползал в Белом доме
Внук президента США Дональда Трампа впервые оказался в Белом доме, где мальчику удалось поползать по ковру в одном из залов.
Внук президента США Дональда Трампа впервые оказался в Белом доме, где мальчику удалось поползать по ковру в одном из залов.
Видеозапись с 11-месячным Теодором опубликовали на странице матери мальчика Иванки Трамп в Instagram 26 января. За сутки ролик просмотрели более 1,2 миллиона раз.
Ранее в январе сообщалось, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер гостили в официальной резиденции президента.в минувшие выходные.