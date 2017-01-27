В Средиземном море нашли корабль времен Римской империи

Судно находится на глубине 70 метров. На корабле большое количество амфор, очень хорошо сохранившихся. Это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, сообщает газета El País.
«Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента своего затопления», — заявил археолог Хавьер Родригес. Всего у острова Кабрера найдены 12 кораблей времен Римской империи.
Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор.
После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.
Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие — около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные — меньшего размера, возможно, с юга Португалии.
Предполагается, что судно, около 20 метров в длину, было торговым, ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум — рыбный соус древнеримской кухни.
«Балеарские острова на полпути, и они были хорошим убежищем для кораблей в непогоду. Возможно, они не смогли добраться до порта из-за плохой погоды, и корабль затонул», — заявил Родригес.