В Средиземном море нашли корабль времен Римской империи

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Судно находится на глубине 70 метров. На корабле большое количество амфор, очень хорошо сохранившихся. Это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, сообщает газета El País. «Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента своего затопления», — заявил археолог Хавьер Родригес. Всего у острова Кабрера найдены 12 кораблей времен Римской империи.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор.

После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.