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20:11 (мск), источник: РИА Новости

В Средиземном море нашли корабль времен Римской империи

МАДРИД, 27 янв — РИА Новости. Испанские археологи обнаружили недалеко от острова Кабрера (входит в группу Балеарских островов) корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1,8 тысячи лет назад.

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Судно находится на глубине 70 метров. На корабле большое количество амфор, очень хорошо сохранившихся. Это одна из самых ценных находок у Балеарских островов, сообщает газета El País.

«Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента своего затопления», — заявил археолог Хавьер Родригес. Всего у острова Кабрера найдены 12 кораблей времен Римской империи.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор.

После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие — около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные — меньшего размера, возможно, с юга Португалии.

Предполагается, что судно, около 20 метров в длину, было торговым, ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум — рыбный соус древнеримской кухни.

«Балеарские острова на полпути, и они были хорошим убежищем для кораблей в непогоду. Возможно, они не смогли добраться до порта из-за плохой погоды, и корабль затонул», — заявил Родригес.

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