В выходные синоптики обещают пасмурную погоду с осадками

«В Выходные преимущественно пасмурно и осадки. Быстро меняющиеся атмосферные процессы приводят к стремительной смене погоды. Вот и в предстоящие выходные дни, как и начало следующей недели, Казахстан будет находиться под влиянием чередующихся атмосферных фронтов и антициклона. Погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками и кратковременным прояснением», — отмечается в сообщении.

В западных и центральных областях ожидается повышение температуры воздуха, в северных понижение, на востоке и юге повышение и вновь похолодание. В целом же температура сохранится выше нормы, за исключением запада, там она будет около и ниже нормы на 2−3º С.