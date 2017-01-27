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20:17 (мск), источник: Kazinform

В выходные синоптики обещают пасмурную погоду с осадками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на 28—30 января, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В Выходные преимущественно пасмурно и осадки. Быстро меняющиеся атмосферные процессы приводят к стремительной смене погоды. Вот и в предстоящие выходные дни, как и начало следующей недели, Казахстан будет находиться под влиянием чередующихся атмосферных фронтов и антициклона. Погода ожидается преимущественно пасмурная, с осадками и кратковременным прояснением», — отмечается в сообщении.

В западных и центральных областях ожидается повышение температуры воздуха, в северных понижение, на востоке и юге повышение и вновь похолодание. В целом же температура сохранится выше нормы, за исключением запада, там она будет около и ниже нормы на 2−3º С.

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