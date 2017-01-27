Британских журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения

«Британскиие журналисты остались за пределами Белого дома, потому что наши даты рождения записаны в британском формате и американские службы безопасности этого не понимают», — написал в «Твиттере» политический редактор портала Buzzfeed Джим Уотерсон.

В британском варианте английского языка даты записываются в привычной для России и Европы последовательности «число-месяц-год», в Соединенных Штатах же сначала указывается месяц, а затем число и год.

«Тех, кто родился после 12-го числа, пустили внутрь», — добавил он позже.

«Пресс-секретарь Белого дома только что отчитал меня по телефону за смех, когда они рассказали, что не знали об отличиях в британском формате дат», — написал он в «Твиттере».

На инцидент у Белого дома пожаловался и репортер британской газеты Mail on Sunday.

«Что здесь смешного? Один человек написал свою дату рождения как 01/08/[год], почему мы должны были ожидать, что это означает 1 августа? Почему?» — привел журналист слова представителя Белого дома.

В пятницу утром Тереза Мэй прибыла в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Она стала первым мировым лидером, с которым новый президент США встретился после инаугурации, прошедшей 20 января.

Британский премьер сказала в интервью Би-би-си, что она хотела бы развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.

«Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее», — сказала Тереза Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию «Америка прежде всего», которая привела к сомнению в его решимости заключить такой договор с Лондоном.