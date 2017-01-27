Мелания Трамп снялась для обложки мексиканского Vanity Fair
Первая леди США Мелания Трамп снялась для обложки мексиканской версии журнала Vanity Fair.
Первая леди США Мелания Трамп снялась для обложки мексиканской версии журнала Vanity Fair.
Фотографию с ней опубликовали на странице издания в Twitter 26 января.
Номер с Трамп на обложке выйдет в феврале. В подписи к снимку в микроблоге сообщается, что выпуск будет посвящен прошлому первой леди США.
Ранее в январе стало известно, что кадры с грустной Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania.
Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон. Всего у президента США пятеро детей.