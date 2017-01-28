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08:21 (мск), источник: Tengrinews

Александр Кержаков может перейти в «Кайрат»

Нападающий «Зенита» может покинуть питерский клуб из-за разногласий с главным тренером Мирчу Луческу.

Источник: Tengrinews

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассматривает предложение от «Кайрата», сообщает Vesti.kz со ссылкой на Life.ru.

По данным издания, 34-летний Кержаков может покинуть питерский клуб из-за разногласий с главным тренером Мирчу Луческу, который не видит его в качестве игрока стартового состава. Отмечается, что футболист хочет чаще выходить на поле, поэтому готов сменить команду и перейти в «Кайрат», где верят в потенциал его связки с Андреем Аршавиным.

В текущем сезоне Кержаков забил один гол в девяти матчах российской премьер-лиги. Помимо «Зенита», в его карьере также были швейцарский «Цюрих», московское «Динамо» и испанская «Севилья».

Сейчас Кержакову принадлежат три результативных достижения. Он является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (168 голов), сборной России (30) и российского футбола (233).

Добавим, что Кержаков мог перейти в «Кайрат» еще летом 2015 года, но отклонил предложение алматинского клуба и полгода был вне заявки «Зенита» из-за конфликта с тогдашним тренером питерцев Андре-Виллаш Боашем.

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