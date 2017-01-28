Александр Кержаков может перейти в «Кайрат»
Нападающий «Зенита» может покинуть питерский клуб
Нападающий «Зенита» может покинуть питерский клуб
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассматривает предложение от «Кайрата», сообщает Vesti.kz со ссылкой на Life.ru.
По данным издания, 34-летний Кержаков может покинуть питерский клуб
В текущем сезоне Кержаков забил один гол в девяти матчах российской
Сейчас Кержакову принадлежат три результативных достижения. Он является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (168 голов), сборной России (30) и российского футбола (233).
Добавим, что Кержаков мог перейти в «Кайрат» еще летом 2015 года, но отклонил предложение алматинского клуба и полгода был вне заявки «Зенита»