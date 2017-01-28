Ануар Нурпеисов: на каком языке говорить — моё личное право

Казахстанский актер и продюсер Ануар Нурпеисов, вызвал негодование пользователей соцсетей рассказав историю о том, что в Сингапуре местные жители, в частности китайцы, чаще говорят на английском языке нежели на родном китайском.

Шквал критики мотивировался тем, что этнический казах должен говорить на родном языке. Несогласный с этим утверждением Нурпеисов опубликовал в соцсетях видеоролик о праве говорить на том языке, на котором он желает.

Нурпеисов обратился к своим критикам, которые были недовольны тем, что он часто общается именно на русском языке, хотя знает казахский и намерен своим обращением закрыть эту тему и перейти к дальнейшим творческим планам.

Видеоролик записан на казахском языке и сопровождается крупными титрами на русском.

Актёр напомнил, что мы живём в светской стране, в которой защищены свобода человека и демократические принципы.

«Поэтому, где, с кем, когда и на каком языке говорить — моё личное гражданское право», — заявил шоумен.

В конце ролика Ануар Нурпеисов сделал вид, что у него не получается произнести на казахском языке слово құқық (право).

«Мне кажется, слово құқық — это результат заговора мирового правительства. Не можешь выговорить — не можешь и потребовать», — пошутил Ануар Нурпеисов.