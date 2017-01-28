Во время учебно-тренировочных сборов в Турции игроки «СКА-Хабаровска» встретились с легендой африканского футбола, камерунцем Самюэлем Это’О, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хабаровского клуба.

С экс-форвардом «Барселоны» и «Интера» игроков познакомил их тренер Андрей Гордеев, который когда-то работал с Самюэлем Это’О в «Анжи». Именитому футболисту подарили презент от «СКА-Хабаровска». Далее был организован совместный просмотр ролика о Самюэле Это’О. Также гость поделился с хабаровчанами секретами успеха и пожелал им выполнить задачу на сезон. Встреча завершилась совместной фотосессией.