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05:33 (мск), источник: Вести Приморье

«Пушистик» и «боярышник» стали дороже в Приморье

Роспотребнадзор запретил на два месяца продажу спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже крепких алкогольных напитков, установленные приказом Минфина России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Источник: РИА "Новости"

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, сегодня запрет вступил в силу на всей территории страны.

«С 27 января розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже установленной приказом Минфина России для водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра запрещена», — сообщили в ведомстве.

Исключения коснулись стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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