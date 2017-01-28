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05:27 (мск), источник: Вести Приморье

Необычные предметы и тайные комнаты находят в здании Владивостокского цирка

Ремонтные работы во Владивостокском цирке подходят к концу. Первые представления планируют запустить уже в сентябре этого года. Но не только циркачи будут встречать первых посетителей — музей необычных находок за время ремонта планируют открыть в цирке.

Источник: Вести Приморье

За 40 лет без ремонта в здании цирка скопилась не только куча ненужного мусора, но и весьма интересные вещицы. И теперь рабочие будто бы разбирают старый чердак: выкидывают хлам, а неожиданные находки бережно сохраняют.

Андрей Ходнев, представитель компании-подрядчика: «Львиная доля была найдена в процессе демонтажа. Когда мы проводили демонтаж полов, стен. Даже была ситуация, когда нами была найдена одна потайная комната, видимо, там был какой-то небольшой склад».

За год ремонта в таких комнатках или тайниках в стенах и полах были найдены старые билеты, музыкальные пластинки, фотографии, граммофон, каска солдата образца 60-х годов. А это фотография собаки, которая, возможно, когда-то выступала на арене Владивостокского цирка. Сегодня ее прозвали Ламбергер — так же, как назывался первый в городе цирк. Самой свежей находкой стал якорь. Кому он принадлежал и ради чего давил на пол своей массой, сегодня никто достоверно не знает. Возможно, один из прошлых директоров имел катер, а якорь хранил на работе. Не исключено, что атрибут использовали в выступлении.

Евгений Журавлев, заведующий военно-историческим музеем ТОФ: «Найденный в цирке якорь — это якорь Матросова, называется в честь русского советского инженера Матросова, который разработал этот якорь. Применяется на кораблях ВМФ, а также на маломерных судах».

Пока экспонаты стихийно созданного музея ютятся в уголке единственного отремонтированного офиса в здании, но после окончания работ все находки будут переданы администрации цирка и, возможно, экспозицию представят на всеобщее обозрение.

Инна Быкарева, администратор проекта: «Эти ценности рабочие, как правило, приносили нам, рабочие осведомлены, что эти ценности не надо выбрасывать. Так как количество вещей множилось, мы создали такой замечательный музей».

В этом году цирку исполнится 44 года. Несколько поколений детей и их родителей теряли под сидениями номерки, случайно забывали билеты, которые пролежали здесь десятки лет и которые сегодня могут рассказать целые истории о той эпохе. Например, эта монетка датируется 1980 годом, тогда билет в цирк можно было купить всего за рубль. Уже в этом году отремонтированное здание откроется, и новые посетители вновь начнут творить историю.

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