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05:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые назвали преимущества отказа от алкоголя

Ученые из США назвали главное преимущество отказа от алкоголя, передает «Экономика сегодня».

Источник: Reuters

Они провели эксперимент, который установил, что люди, не имеющие вредных привычек, обладают сильной волей.

Первая группа участников эксперимента придерживалась здорового образа жизни, отказавшись от употребления алкоголя. Вторая группа, напротив, увлекалась спиртными напитками.

После завершения исследования выяснилось, что респонденты из первой группы уверенно держали себя и могли легко отказаться от предложенного алкоголя. Однако людям из второй группы было сложно отвергнуть искушение выпить спиртное.

Комментарии
3
Наталья Елисеева
Что-то ученые отстали от жизни. Это давно известно всем простым людям
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А Б
Как тут не вспомнить слова Гамзатова: "Пить можно всем. Лишь помнить надо только - где, с кем, когда, за что и сколько".
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Ded 73
Лично я "употребляю" всё меньше и меньше. Но вот что я слышал в одной телепередаче типа кулинарной - знаменитый певец Козловский Иван Семёнович каждое утро за завтраком выпивал крохотную рюмку "Пейсаховки", водки, настоянной на 1-2 зубчиках чеснока. Приказал нам долго жить на 94 году. Академик Чазов утверждает, что рюмка водки в конце недели не помешает, хотя бы снять стресс и усталость.
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