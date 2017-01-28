Ученые назвали преимущества отказа от алкоголя

Они провели эксперимент, который установил, что люди, не имеющие вредных привычек, обладают сильной волей.

Первая группа участников эксперимента придерживалась здорового образа жизни, отказавшись от употребления алкоголя. Вторая группа, напротив, увлекалась спиртными напитками.

После завершения исследования выяснилось, что респонденты из первой группы уверенно держали себя и могли легко отказаться от предложенного алкоголя. Однако людям из второй группы было сложно отвергнуть искушение выпить спиртное.