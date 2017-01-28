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20:36 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска эвакуировали машины «лжеинвалидов»

В центре Красноярска прошел рейд по проверке соблюдения правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями.

Экипажи полка ДПС патрулировали центральную часть города и проверяли, законно ли автомобилисты занимают паковочные места, обозначенные специальным знаком «инвалид». В результате за час были эвакуированы четыре автомобиля без опознавательного знака, оставленные на парковке для инвалидов — в частности, около ТЦ «Квант». В отношении водителей, нарушивших правила парковки и находившихся в автомобиле в момент нарушения, составлены административные материалы.

За нарушение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а если водитель на месте отсутствует — еще и эвакуация транспортного средства. В 2016 году за такое нарушение в Красноярске оштрафовали 3267 водителей.

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