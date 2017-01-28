Дорожные службы Хабаровска на выходные перешли на круглосуточный режим работы

Хабаровск, 28 января, AmurMedia.

Работа по уборке снега, который выпал в связи с прохождением циклона, велась в Хабаровске всю пятницу, а на выходные продолжится в круглосуточном режиме. Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, для беспрепятственного и безопасного проезда транспорта с утра во всех районах города прошла посыпка магистралей песчано-соляной смесью — работало 25 пескоразбрасывателей, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Во второй половине дня пятницы на линии вышли механизированные колонны, которые убирали Центральный, Краснофлотский и Железнодорожный районы. Уборка Кировского и Индустриального районов запланирована немного позже. Расчищаются пешеходные переходы и автобусные остановки. Всего вчера днем работало 74 единицы техники предприятий благоустройства.

«Работа ведется весь день и продолжится в ночь на субботу. После 22 часов предприятия благоустройства будут сгребать и вывозить снег, затем начнется повторная посыпка песчано-соляной смесью. Люди будут работать в круглосуточном режиме все выходные», — сообщил вчера заместитель начальника отдела благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.