Дорожные службы Хабаровска на выходные перешли на круглосуточный режим работы
В минувшую пятницу на дорогах краевой столицы уже работало 25 пескоразбрасывателей.
В минувшую пятницу на дорогах краевой столицы уже работало 25 пескоразбрасывателей.
Хабаровск, 28 января, AmurMedia.
Работа по уборке снега, который выпал в связи с прохождением циклона, велась в Хабаровске всю пятницу, а на выходные продолжится в круглосуточном режиме. Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, для беспрепятственного и безопасного проезда транспорта с утра во всех районах города прошла посыпка магистралей
Во второй половине дня пятницы на линии вышли механизированные колонны, которые убирали Центральный, Краснофлотский и Железнодорожный районы. Уборка Кировского и Индустриального районов запланирована немного позже. Расчищаются пешеходные переходы и автобусные остановки. Всего вчера днем работало 74 единицы техники предприятий благоустройства.
«Работа ведется весь день и продолжится в ночь на субботу. После 22 часов предприятия благоустройства будут сгребать и вывозить снег, затем начнется повторная посыпка
Только в ночь с четверга на пятницу с автомагистралей города уже было убрано свыше 11570 кубометров снега, на дороги высыпано более 470 тонн