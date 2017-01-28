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20:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские медики успешно пересадили сердце еще одному пациенту

Врачи Красноярской клинической больницы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе учреждения.

Пациентом стал 37-летний житель Красноярского края с тяжелым заболеванием сердца. Мужчина получил донорский орган от молодого человека, погибшего в ДТП. Врачи признались, что пациент мог умереть через несколько месяцев.

Операция состоялась 16 января и продлилась несколько часов. Медики рассказали о нюансах пересадки.

«Особенность второй трансплантации сердца в том, что она проведена в тесном сотрудничестве со специалистами Сибирского клинического центра ФМБА. Коллеги обеспечили нас донорским органом. Должен сказать, что операция прошла очень слаженно — донорское сердце было доставлено в краевую клиническую больницу за 1,5 часа и заработало в груди реципиента в нужную секунду», — рассказал главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.

Сейчас пациент уже садится в постели. По словам медиков, он «уже рвется из реанимации в отделение, потому что соскучился по общению». Мужчину планируют перевести в палату в ближайшее время.

Операция по пересадке сердца стала второй в истории красноярской медицины. Первым пациентом в октябре прошлого года стал житель Нижнеингашского района, который получил новое сердце от донора, умершего от инсульта. Сейчас мужчина уже выписан из больницы.

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