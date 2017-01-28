В субботу по всей Украине потеплеет
В субботу, 28 января, по всей Украине ожидается потепление. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 28 января, по всей Украине ожидается потепление. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15 …- 20 градусов, днем -4 …- 9 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем 0 … + 2 градуса.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -3 …- 5 градусов, днем -1 … + 1 градус.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -8 …- 10 градусов, днем -2 …- 4 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -2 …- 9 градусов, днем +2 …- 3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -10 …- 15 градусов, днем -4 …- 10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем -1 … + 1 градус.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3−8 м / с. Температура воздуха ночью -3 …- 5 градусов, днем 0 …- 2 градуса.