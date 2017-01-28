В Коркино восстановили водоснабжение

Последствия коммунальной аварии, из-за которой жители Коркино и поселка Роза остались без воды, устранили.

Специалисты завершили основные работы на месте утечки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации Коркинского муниципального района.

Напомним, ЧП на водоводе Сосновка — Коркино произошло 25 января. В результате водоснабжения были лишены около трети населения. На время восстановительных работ был организован подвоз питьевой воды.

«Коммунальщики приступили к подаче воды на водонапорную башню и стабилизации давления в системе водоснабжения. После опрессовки системы, вода поступит в дома коркинцев и розинцев», — заявили в районной администрации.