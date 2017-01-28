Омичи летом смогут летать в Сочи без пересадок

Авиакомпания «Нордавиа» открывает летние перелеты между Омском и одной из столиц российского туризма — городом Сочи.

«Приятной новостью для жителей других регионов России будет открытие продаж на прямые регулярные рейсы в Сочи из Москвы (ДМД), Воронежа, Нижнего Новгорода, Омска, Челябинска, Уфы, Самары», — говорится на сайте северной авиакомпании.

Начиная с 29 мая рейсы предусмотрены дважды в неделю — в понедельник (8−55 часов) и четверг (3−25 часов) на борту «Боинг 737 — 500». Стоимость перелетов стартует от 8−10 тысяч рублей в один конец.

Перелеты продлятся до завершения туристического сезона, который прекращается в конце сентября.