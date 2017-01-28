На смену тридцатиградусным морозам в Новосибирскую область идёт потепление
Прогноз погоды на выходные дали метеорологи. Метелей, снегопадов в конце января не ожидается. Они вернутся в феврале.
Прогноз погоды на выходные дали метеорологи. Метелей, снегопадов в конце января не ожидается. Они вернутся в феврале.
Ренад Ягудин, п
Днем в выходные будет от 10-и до16-и градусов мороза. Не станет холоднее и на следующей неделе. Третья декада января оказалась на 2−4 градуса выше климатической нормы, уверены метеорологи. Метелей, снегопадов в конце января не ожидается. Они вернутся в феврале.