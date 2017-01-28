На смену тридцатиградусным морозам в Новосибирскую область идёт потепление

Ренад Ягудин, п ресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии: «Область высокого давления будет отходить в сторону Красноярска, Иркутска. И в связи с этим морозы будут слабеть у нас. 28 и 29 января температура в ночные часы будет от -18 до -25-и градусов. По восточным районам области температура может опускаться ниже 30-и градусов мороза».

Днем в выходные будет от 10-и до16-и градусов мороза. Не станет холоднее и на следующей неделе. Третья декада января оказалась на 2−4 градуса выше климатической нормы, уверены метеорологи. Метелей, снегопадов в конце января не ожидается. Они вернутся в феврале.