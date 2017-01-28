Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Россиянка умерла от опасной инфекции после поездки на курорт
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
18:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прокуратура завершила проверку гимназии, из которой отчисляли тяжелобольных

После поднявшейся шумихи в СМИ директор уволилась и сложила полномочия депутата городской думы.

Прокуратура Чайковского завершила проверку гимназии, из которой отчислили онкобольных детей.

«Установлено, что индивидуальный отбор обучающихся был организован с нарушением федерального закона об образовании, — сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Пермского края. — Информация о сроках, порядке индивидуального отбора не была доведена до детей и их законных представителей надлежащим образом».

По мнению прокурора города, именно это стало причиной того, что дети вынуждены были уйти в другие школы.

В отношении директора гимназии и юридического лица возбуждено административное дело. Их признали виновными и назначили наказание в виде предупреждения, директору объявлен выговор.

Напомним, одна из школьниц обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае Павлу Микову. Девушка рассказала, что год проходила лечение от онкозаболевания. После этого в гимназии ей предложили переводиться в другую школу. Директор объясняла журналистам, что действовала в интересах ребёнка, полагая, что ей будет сложно справиться с программой гимназии после пропусков. Но вскоре стало известно, что это не первый случай отчисления онкобольного ребёнка из этой гимназии.

После поднявшейся шумихи в СМИ директор уволилась и сложила полномочия депутата городской думы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британское издание раскритиковало купальники участниц конкурса «Мисс Татарстан»
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Актер Джон Хёрт умер на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь