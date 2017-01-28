Прокуратура завершила проверку гимназии, из которой отчисляли тяжелобольных

Прокуратура Чайковского завершила проверку гимназии, из которой отчислили онкобольных детей.

«Установлено, что индивидуальный отбор обучающихся был организован с нарушением федерального закона об образовании, — сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Пермского края. — Информация о сроках, порядке индивидуального отбора не была доведена до детей и их законных представителей надлежащим образом».

По мнению прокурора города, именно это стало причиной того, что дети вынуждены были уйти в другие школы.

В отношении директора гимназии и юридического лица возбуждено административное дело. Их признали виновными и назначили наказание в виде предупреждения, директору объявлен выговор.

Напомним, одна из школьниц обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае Павлу Микову. Девушка рассказала, что год проходила лечение от онкозаболевания. После этого в гимназии ей предложили переводиться в другую школу. Директор объясняла журналистам, что действовала в интересах ребёнка, полагая, что ей будет сложно справиться с программой гимназии после пропусков. Но вскоре стало известно, что это не первый случай отчисления онкобольного ребёнка из этой гимназии.

После поднявшейся шумихи в СМИ директор уволилась и сложила полномочия депутата городской думы.