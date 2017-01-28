Челябинцы возмущены ростом цен на тепло

На рост цен за тепло в УФАС пожаловались предприниматели. Они называют подъем необоснованным. Ведь в теплоснабжающей компании получить информацию о конкретных показателях приборов учета для перепроверки практически невозможно. До этого на резкий рост стоимости теплоснабжения пожаловалось 600 собственников коммерческих помещений. В некоторых случаях размеры платежей увеличились в 11 раз.

«Тариф вырос в два, три и даже десять раз, хотя такого не может быть. Тарифы не должны расти выше установленного законом предела. “ЧКТС” уверяет, что повышение обусловлено постановлением правительства. Но расчетов, откуда вышли такие цифры, не дает. Сейчас мы пытаемся разобраться, что это — ошибка в расчетах или умышленное завышение тарифа. От этого будет зависеть и мера ответственности ресурсоснабжающей организации», — говорит руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.

Кроме того, УФАС признало в действиях ЧКТС нарушения закона о закупках. Теплоснобжающая организация проводила торги. На которые в УФАС и пожаловались. При проведении запроса «Челябинские коммунальные тепловые сети» установили срок оказания услуг — пять лет. При этом, начальная цена контракта составила боле 370 миллионов рублей. Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение закона.

«Срок контракта — 5 лет, на наш взгляд, это совершенно неуместное укрупнение лота. Кроме того, в один лот были собраны проектные и ремонтные работы», — отмечает руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.