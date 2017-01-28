Волгоградцы жалуются на загрязненный воздух и горящие городские незаконные свалки

Волгоградцы жалуются на загрязненный воздух. Об этом ВДТВ рассказали в региональном комитете природных ресурсов и экологии.

Более двух тысяч вопросов направили жители региона, представители общественных объединений, организаций и предприятий в профильный комитет в прошлом году. Большая часть заявлений связана с проблемами в сфере обращения с отходами, охраной атмосферного воздуха, использованием водных и охотничьих ресурсов.

1800 жалоб поступило на состояние атмосферного воздуха и захламление территорий коммунальными отходами. Волжане утверждают, что на территории города-спутника в ночное время в воздухе чувствуются странные запахи. Такие же претензии озвучивают и жители южных районов областного центра. Накануне вечером волгоградцы жаловались на запах гари в поселке Городище. Исследование показало, что неприятные ощущения вызвала тлеющая свалка, которая, согласно решению суда, должна быть закрыта. Ее хозяин игнорировал требование закона, в результате чего и был оштрафован.

Поступают также и жалобы на ассенизаторов, сливающих жидкие отходы, в том числе прямо на почву. За нарушения при транспортировке или сбросе отходов на почву в 2016 году инспекторами назначено штрафов на 7,3 миллиона рублей. За причинение вреда окружающей среде виновные оштрафованы на 57,5 миллионов рублей.