Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Депрессия может провоцировать рак
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8«Женский марш» против Трампа
20Трамп стал 45-м президентом США
15:42 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы жалуются на загрязненный воздух и горящие городские незаконные свалки

1800 жалоб поступило на состояние атмосферного воздуха и захламление территорий коммунальными отходами.

Волгоградцы жалуются на загрязненный воздух. Об этом ВДТВ рассказали в региональном комитете природных ресурсов и экологии.

Более двух тысяч вопросов направили жители региона, представители общественных объединений, организаций и предприятий в профильный комитет в прошлом году. Большая часть заявлений связана с проблемами в сфере обращения с отходами, охраной атмосферного воздуха, использованием водных и охотничьих ресурсов.

1800 жалоб поступило на состояние атмосферного воздуха и захламление территорий коммунальными отходами. Волжане утверждают, что на территории города-спутника в ночное время в воздухе чувствуются странные запахи. Такие же претензии озвучивают и жители южных районов областного центра. Накануне вечером волгоградцы жаловались на запах гари в поселке Городище. Исследование показало, что неприятные ощущения вызвала тлеющая свалка, которая, согласно решению суда, должна быть закрыта. Ее хозяин игнорировал требование закона, в результате чего и был оштрафован.

Поступают также и жалобы на ассенизаторов, сливающих жидкие отходы, в том числе прямо на почву. За нарушения при транспортировке или сбросе отходов на почву в 2016 году инспекторами назначено штрафов на 7,3 миллиона рублей. За причинение вреда окружающей среде виновные оштрафованы на 57,5 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Дочь Обамы присоединилась к митингу против решения Трампа
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия РПЦ
Актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь