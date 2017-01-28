Не стало Александра Тихановича
Тиханович был одним из самых популярных в советское время белорусских артистов и одним из самых узнаваемых исполнителей в современной Беларуси.
Тиханович был одним из самых популярных в советское время белорусских артистов и одним из самых узнаваемых исполнителей в современной Беларуси.
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Народный артист Беларуси Александр Тиханович умер в ночь на субботу, сообщила в соцсетях дочь артиста Анастасия Тиханович.
«Сегодня ночью не стало моего Папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год», — написала Анастасия.
Народный артист умер в ночь на субботу в 10-й больнице, подтвердил Sputnik концертный директор артиста.
Народный артист Беларуси родился в Минске 13 июля 1952 года, окончил Белорусскую консерваторию. С 1973 года стал участником ансамбля «Верасы», которые наряду с «Песнярами» и «Сябрами» были визитной карточкой белорусской эстрады в СССР.
В «Верасах» Тиханович познакомился с со своей будущей супругой Ядвигой Поплавской. Песни «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завируха» и многие другие в исполнении «Верасов» стали всесоюзными хитами.
В 1986 году Тиханович и Поплавская ушли из ансамбля, а в 1988 году после победы с песней «Счастливый случай» на конкурсе «Песня-88» супруги создали дуэт с одноименным названием и собственный Театр песни.
Со временем Театр песни Тихановича и Поплавской был преобразован в в продюсерский центр, через который прошли многие успешные в последствии артисты, в том числе Александр Солодуха и группа «Ляпис Трубецкой».
Продолжительное время Александр Тиханович курировал отбор белорусских артистов для участия в конкурсе «Евровидение», однако в последние два года отошел от дел.
Александру Тихановичу было 64 года.