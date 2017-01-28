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15:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряки в 2016 году проели 211 млрд рублей

Новосибирскстат опубликовал данные о тратах жителей Новосибирской области на продукты питания и непродовольственные товары в ушедшем году.

Специалисты Новосибирскстата подсчитали, что за 2016 год в магазинах Новосибирска и области скупили еду на 211 миллиардов рублей, а 20,7 миллиардов рублей люди оставили в ресторанах, столовых и кафе.

Специалисты также сообщили, что только в октябре 2016 года рестораторы заработали 1,9 миллиарда рублей на животах горожан и жителей области.

Что касается непродовольственных товаров, то на них сибиряки потратили 238 млрд руб.

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