Сибиряки в 2016 году проели 211 млрд рублей
Новосибирскстат опубликовал данные о тратах жителей Новосибирской области на продукты питания и непродовольственные товары в ушедшем году.
Новосибирскстат опубликовал данные о тратах жителей Новосибирской области на продукты питания и непродовольственные товары в ушедшем году.
Специалисты Новосибирскстата подсчитали, что за 2016 год в магазинах Новосибирска и области скупили еду на 211 миллиардов рублей, а 20,7 миллиардов рублей люди оставили в ресторанах, столовых и кафе.
Специалисты также сообщили, что только в октябре 2016 года рестораторы заработали 1,9 миллиарда рублей на животах горожан и жителей области.
Что касается непродовольственных товаров, то на них сибиряки потратили 238 млрд руб.