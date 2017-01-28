В Америке выросла необычная сосулька в виде пружины

«Нашел эту выходящую из трубы сосульку-штопор во время прогулки в Омахе, Небраска», — написал на сайте Reddit пользователь с ником nonconstant.

В комментариях предположили, что лед в полой трубе стал медленно выдавливаться из отверстия. Поскольку дело шло не быстро, ледяной нарост под собственной тяжестью стал изгибаться и в итоге превратился в такую причудливую спираль.

Согласно другому мнению, такую форму льду могли придать перепады температуры в течение нескольких дней: давление в трубе то уменьшалось, то росло, что и привело к появлению такого физического курьеза.