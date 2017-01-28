По наркоторговцам ударит «Гром»

Об этом рассказал начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев. Вместе с тем, руководитель ведомства отметил: за прошлый год удалось сократить преступность. В регионе стали реже убивать, красть, хулиганить и угонять машины. В 2016 году полицейским удалось раскрыть 57% преступлений. Однако это — далеко не лучший показатель.

«Челябинская область является одним из самых криминально напряженных субъектов Российской Федерации. По объему зарегистрированных преступлений в прошедшем году, а это более 64,5 тыс., мы замыкаем пятерку лидеров. Тем не менее, уровень преступности снизился по сравнению с 2015 годом, и по уровню преступности — это показатель криминогенности, мы занимаем в России 25-е место», — заявил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.