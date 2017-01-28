Региональный сосудистый центр в Симферополе планируют открыть до весны

Современный сосудистый центр заработает в Симферополе к началу марта на базе Республиканской клинической больницы им. Семашко. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал главный врач больницы Александр Остапенко. Он подчеркнул, что в настоящий момент идет комплектация оборудования.

«На данном этапе мы практически готовы к началу функционирования сосудистого центра. Мы недавно начали монтаж компьютерного томографа, установили кислородный концентратор. Начать принимать пациентов мы планируем в течение февраля», — подчеркнул Остапенко.

Главврач Республиканской больницы уточнил, что сосудистый центр рассчитан на 48 коек, плюс 12 коек блока реанимации и интенсивной терапии. Центр будет расположен на территории больницы им. Семашко, на том месте, где прежде находились неврологическое и гинекологическое отделения.

«Там есть диагностическая база, стационар и блок реанимации, интенсивной терапии», — уточнил Остапенко.

Он также сообщил, что через несколько дней в больнице им. Семашко заработает ангиограф. Его монтаж уже завершили, сейчас идет установка соответствующего программного обеспечения.

«Мы приобрели его (ангиограф — ред.) по региональному порядку, сэкономив при этом для бюджета 20 млн рублей. Ангиограф PhilipsRD 20, с теми техническими характеристиками, которые нам крайне важны», — заявил он.