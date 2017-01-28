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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли тайну сверхдолгой жизни первой цивилизации Земли

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и смогла приспособиться к долгим эпизодам периодических засух, поражавших долину Инда, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

Источник: Reuters

«Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора — доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой и использовали ее, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям и почему многие люди продолжают вести натуральное хозяйство, даже если в этом нет необходимости», — заявил Кэмерон Петри (Cameron Petrie) из Кембриджского университета (Великобритания).

Загадки Хараппы

Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд, на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200-х годах до нашей эры.

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В этот период возникла система межгородской и «международной» торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и веса, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.

После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, что ученые связывают с изменением климата, который из-за ослабления муссонов стал холоднее и суше. С другой стороны, недавно полученные данные по климату Земли за последние десять тысяч лет показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи, что заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше.

Петри и его коллеги решили выяснить, как цивилизации долины Инда удавалось выживать во время засух. Для этого ученые отправились на раскопки у берегов пересохшего озера Котла-Дахар, рядом с которым находился один из крупнейших мегаполисов Индской цивилизации — город Ракхигари.

Эшелонированная климатическая оборона

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Здесь Петри и его коллеги недавно обнаружили следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур, указавшей на то, что жители долины Инда одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей. Это натолкнуло ученых на мысль, что подобным образом жители Ракхигари и его пригородов защищались от последствий засух.

Проанализировав данные, собранные в ходе этих раскопок, и сведения по климату Индостана в то время, ученые заметили одну общую черту, характерную для всех городов и общин Хараппской цивилизации, — все они располагались в климатических зонах, где сезоны дождей в летний и зимний сезоны пересекались.

Благодаря этому, как считают ученые, земледельцы Ракхигари могли переносить периодические засухи, так как неудачный летний урожай мог быть восполнен более удачным урожаем зимней культуры.

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Эта тактика, как показывают отложения на дне озера Котла-Дахар, работала примерно до 2200 года до нашей эры, когда муссоны резко и очень надолго ослабились.

Уровень осадков значительно снизился и не повышался на протяжении почти трехсот лет, что привело к пересыханию озера и, как считают ученые, опустошению и депопуляции городов у его берегов.

«Мы считаем, что местные жители начали выращивать целый набор сельскохозяйственных культур не из-за изменения климата, а в силу того, что они жили в очень разнообразных климатических зонах.

Это подготовило их к изменениям климата в будущем и позволяло выжить в тех условиях, которые обычно выходили за рамки выживания других цивилизаций", — заключает Петри.

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