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14:48 (мск), источник: РИА Крым

Спасшего троих детей на пожаре крымчанина номинируют в «Созвездие мужества»

Житель села Долиновка Белогорского района Виталий Харламов, который спас троих малышей на пожаре, будет представлен к награде. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем оставить без внимания героический поступок, совершенный Виталием Харламовым, ведь благодаря его самоотверженности были спасены жизни детей, оказавшихся в сложной ситуации», — цитирует Шахова пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По его словам, главное управление МЧС России по Республике Крым также номинирует Виталия Харламова на участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества — 2017».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 26 января в частном жилом доме в с. Долиновка по ул. Ленина произошло возгорание. Не дожидаясь пожарных подразделений, житель соседнего дома Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети, и вынес из огня двух девочек — шести и пяти лет — и трехлетнего мальчика.

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