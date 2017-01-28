Спасшего троих детей на пожаре крымчанина номинируют в «Созвездие мужества»

«Мы не можем оставить без внимания героический поступок, совершенный Виталием Харламовым, ведь благодаря его самоотверженности были спасены жизни детей, оказавшихся в сложной ситуации», — цитирует Шахова пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По его словам, главное управление МЧС России по Республике Крым также номинирует Виталия Харламова на участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества — 2017».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 26 января в частном жилом доме в с. Долиновка по ул. Ленина произошло возгорание. Не дожидаясь пожарных подразделений, житель соседнего дома Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети, и вынес из огня двух девочек — шести и пяти лет — и трехлетнего мальчика.