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15:38 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Прокуратура добивается ремонта аварийного детсада, который посещают 130 детей в Волгограде

Прокуратура контролирует выделение денег на ремонт аварийного детского сада в Тракторозаводском районе. Об этом ВДТВ рассказали в областной прокуратуре.

Здание МОУ «Детский сад № 201» начало разрушаться еще в 2013 году. Эта информация в период с 2013 по 2016 год регулярно поступала в адрес руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда.

Однако несмотря на появление новых трещин деньги на ремонт не выделялись, восстановление прочности конструкции здания не проводилось. При этом ежегодно детский сад посещает около 130 человек. В учреждении трудятся 39 работников.

Решение о признании детского сада аварийным было принято в октябре прошлого года. Прокуратура Тракторозаводского района внесла представление в адрес главы администрации Волгограда с требованием выделить деньги для ремонта.

Так, в феврале 2017 года планируется потратить 200 тысяч рублей на проектно-сметную документацию. После определят сумму, необходимую для ремонта здания. Работы завершат к сентября текущего года.

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