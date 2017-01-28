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11:43 (мск), источник: БЕЛТА

Туман и гололедица прогнозируются 29 января в Беларуси

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный умеренный.

Источник: БЕЛТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 января прогнозируется туман, на дорогах гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку при прояснениях 7−12 мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.

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