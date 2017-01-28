В Красноярске ненадолго испортился воздух

В Красноярске сложились условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Информация об этом опубликована на сайте Среднесибирского УГМС. Сообщается также, что минувшей ночью метеоусловия тоже способствовали накоплению вредных примесей в воздухе. Режим НМУ не объявлялся.

Напомним, после нескольких ветреных дней и снегопада в Красноярск пришло похолодание до 30-градусных температур. В начале выходных ожидается почти штиль, однако уже завтра вечером погода изменится — снова начнет теплеть и возможно усиление ветра: 29 января синоптики УГМС не исключают порывы до 13 м/с.