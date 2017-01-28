В Самаре установят ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018

Работы по строительству ледяных фигур стартовали в начале января. В стройке участвовали все желающие горожане и участники программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018. В церемонии открытия примет участие заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов.

В библиотеке также откроется выставка детских рисунков «Футбол глазами детей», будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

Начало церемонии открытия в 15 часов на проспекте Ленина, 14. Ранее возле библиотеки возводили иглу и снежного медведя.