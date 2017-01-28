Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Россиянка умерла от опасной инфекции после поездки на курорт
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре установят ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018

В понедельник на площадке Самарской областной юношеской библиотеки презентуют новые арт-объекты: ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018.

Источник: Pro Город Самара

Работы по строительству ледяных фигур стартовали в начале января. В стройке участвовали все желающие горожане и участники программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018. В церемонии открытия примет участие заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов.

В библиотеке также откроется выставка детских рисунков «Футбол глазами детей», будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

Начало церемонии открытия в 15 часов на проспекте Ленина, 14. Ранее возле библиотеки возводили иглу и снежного медведя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре закончились съемки фильма, напоминающего «Остров проклятых» Мартина Скорсезе
В России анонсированы испытания новой противоракеты
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Россия проанализировала выводы ВТО по спору с ЕС об автомобилях
Четыре россиянина вошли в список 100 величайших игроков НХЛ
В России заблокирован видеохостинг Dailymotion
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как хранить вещи в малогабаритной квартире?
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь