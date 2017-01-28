28 января в Молдове будет преимущественно облачно, местами туман

На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах, Сороках и Бельцах минус два, в Оргееве — минус один. В Кишиневе, Тирасполе и Леове столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Комрате и Кагуле — плюс один.

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. В столице плюс один — плюс два, ночью — до девяти градусов мороза.