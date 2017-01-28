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12:04 (мск), источник: Publika.md

28 января в Молдове будет преимущественно облачно, местами туман

Сегодня в республике будет преимущественно облачно, без существенных осадков. Атмосферное давление повышенное. Ночью и утром местами туман.

Источник: Publika.md

На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах, Сороках и Бельцах минус два, в Оргееве — минус один. В Кишиневе, Тирасполе и Леове столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Комрате и Кагуле — плюс один.

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. В столице плюс один — плюс два, ночью — до девяти градусов мороза.

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