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11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В России заблокировали видеохостинг Dailymotion

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала французский видеохостинг Dailymotion.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает в субботу, 28 января, Rambler News Service.

«Сегодня отправили ресурс в выгрузку, он будет заблокирован на постоянной основе», — сказал представитель службы.

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По информации Роскомнадзора, основанием для этого стало решение Мосгорсуда. В декабре 2016 года он удовлетворил иск телеканала «Пятница», представители которого утверждали, что Dailymotion регулярно ведет незаконную трансляцию контента. В частности, на сервисе были доступны проекты «Ревизорро», «Пацанки», «Магаззино».

Агентство отмечает, что представители видеохостинга не подали апелляцию в положенные по закону сроки. При этом ранее в январе в Dailymotion заявляли, что не в курсе судебного решения о блокировке в России за нарушение авторских прав.

На момент написания материала доступ к ресурсу сохраняется.

Dailymotion, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi, — один из самых популярных в мире видеосервисов после YouTube. Ежемесячно сервис набирает 3,5 миллиарда видеопросмотров, отмечает RNS.

Комментарии
3
Yuliya Zhidkina
⇖⇖ Одинокиe жeнщины твoeго гopода хотят пошалить...
На аватapе - Адpeс сайта )
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Павел Элкариэль
Сейчас проверил - у меня он работает...
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дядя Коля
Хотя я первый раз слышу об этом ресурсе , но боюсь , что и ютуб заблокируют.
......Там тоже всякая всячина.
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