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12:27 (мск), источник: Publika.md

В силу вступил новый регламент, дающий право выбирать или менять семейного врача

Новый регламент, дающий право выбрать или менять семейного врача и первичное медицинское учреждение, вступил в силу.

Источник: Publika.md

Как заявили в Национальной компании медицинского страхования, нужно подать заявление, а на первый прием к новому семейному врачу можно записаться уже через неделю.

За это время данные пациента внесут в национальную информационную систему. Менять врача и клинику можно раз в полгода.

Такое решение в Молдове ежегодно принимают более 80 тысяч человек. По официальным данным, 97% жителей страны стоят на учете в государственных клиниках, и только два с лишним процента — в частных.

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