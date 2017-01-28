В силу вступил новый регламент, дающий право выбирать или менять семейного врача

Как заявили в Национальной компании медицинского страхования, нужно подать заявление, а на первый прием к новому семейному врачу можно записаться уже через неделю.

За это время данные пациента внесут в национальную информационную систему. Менять врача и клинику можно раз в полгода.

Такое решение в Молдове ежегодно принимают более 80 тысяч человек. По официальным данным, 97% жителей страны стоят на учете в государственных клиниках, и только два с лишним процента — в частных.